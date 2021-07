Per S.Antonino sei itinerari turistici con il QrCode

Sei itinerari artistico-culturali per conoscere e visitare Sant’Antonino, con tanto di QrCode per i turisti che volessero approfondire la storia dei numerosi luoghi di interesse presenti sul territorio. A questo, insieme ad altri progetti, hanno lavorato nei mesi scorsi Laura Verduci ed Enrico Ablutone, i due ragazzi del Servizio civile che hanno dedicato un anno del loro tempo libero per operare nelle varie attività e progetti culturali promossi dal Comune e dalla biblioteca: mercoledì 21 luglio, nella sala consiliare di via Torino, hanno presentato al pubblico una prima relazione delle attività svolte e, soprattutto, delle novità poste in essere. Con un pizzico di emozione, trattandosi della prima volta, ma con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro, premiato...

su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021