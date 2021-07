S.Ambrogio: al presidente Fidas De Innocentiis la medaglia Re Rebaudengo

Prestigioso riconoscimento per il presidente della Fidas Raffaele De Innocentiis, che sabato è stato insignito dell’onorificenza “Re Rebaudengo”. Si sente soddisfatto? Alla domanda De Innocentiis risponde così: «Certo, è una cosa arrivata all’improvviso e a mia insaputa - ammette - Come presidente avevo già fatto avere due onorificenze a dei miei collaboratori, tenendoli prima all’oscuro di tutto. L’unica cosa triste era stare lì senza mascherina. Non ero abituato: l’anno scorso avevamo fatto tutto via Skype». De Innocentiis non si aspettava che il direttivo proponesse il suo nome alla Fidas Piemonte. Così sabato ha ricevuto il premio. La cerimonia si è tenuta al centro congressi del Santo Volto a Torino, durante l’assemblea regionale della Fidas. Il riconoscimento...

su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021