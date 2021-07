Bussoleno: oltre 2mila firme per le reti sul canale in ricordo di Samuele

Sono oltre 2mila le firme raccolte in poche settimane per chiedere alla Città Metropolitana di Torino di installare delle reti a protezione del parapetto del ponte sul canale della centrale elettrica di Coldimosso, dove un mese e mezzo fa era morto in un incidente motociclistico, affogando proprio nel corso d’acqua dopo aver incocciato con la moto contro il parapetto, Samuele Naitza, 18enne bussolenese...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021