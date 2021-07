Chiusa S.Michele: fiamme nella panetteria, incendio domato

Un incendio è divampato stamattina intorno alle 7,30 nella panetteria "El Pan Paulin" di Chiusa San Michele, in via General Cantore 85, pesantemente danneggiata dalle fiamme. Tutto è nato dal fatto che il pane, a quanto pare, sarebbe rimasto un po' troppo a lungo all'interno del forno: quando il titolare se n'è accorto l'ha subito tirato fuori, appoggiando la teglia su un carrello, ma era ormai troppo tardi. Si sono subito alzate fiamme alte all'interno del locale, che il proprietario ha provato a spegnere con l'estintore ma senza riuscirci. Provvidenziale è stato quindi l'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Susa e dei volontari di Almese, che hanno domato definitivamente il rogo. Non ci sono né feriti, né intossicati, né danni strutturali al locale, ma i macchinari del piccolo laboratorio e i relativi impianti sono andati praticamente distrutti: i pompieri hanno anche dovuto rompere le vetrate che si affacciano sulla strada per consentire al fumo di fuoriuscire. Per precauzione è stato inoltre fatto temporaneamente evacuare il palazzo sovrastante, a causa del fumo che aveva invaso la tromba delle scale e alcuni alloggi.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021