Giaveno, Ruffino e residenti: «A Ponte Pietra meglio la rotonda»

Il rialzo a Ponte Pietra? Meglio una rotonda, secondo la consigliera comunale di opposizione Daniela Ruffino. «Ho avuto degli incontri con i giavenesi della zona e a fronte delle loro considerazioni, non concordo sulla soluzione adottata per mettere in sicurezza il bivio di Ponte Pietra, una sorta di tratto rialzato - dice la consigliera - Ponte Pietra richiede attenzione, uno sforzo ed un accordo con la Città metropolitana per fare una rotonda. Progetto possibile, che richiede uno studio approfondito»...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021