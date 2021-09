Borgone-S.Antonino: i vigili del fuoco inaugurano la nuova autobotte

È stata inaugurata oggi pomeriggio a Borgone, nel piazzale di via Bobba, la nuova autobotte a servizio del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino: un progetto nato un paio d'anni fa, con l'inizio della raccolta fondi, e che si è concretizzato in questi giorni grazie al determinate supporto dell'associazione onlus "Per i pompieri di Borgone e Sant'Antonino" presieduta da Ottorino Principi, presente alla cerimonia.

Notevole il costo: 175mila euro, di cui 28mila 500 provenienti da numerose ditte e aziende locali, 20mila dalla Regione Piemonte, 12mila 500 dal Comune di Borgone (in parte dalla precedente amministrazione, in parte da quella attuale), 5mila dai restanti comuni del circondario e ben 109mila dalle quote dei rimborsi spese che i volontari hanno deciso di devolvere al distaccamento per questa finalità.

All'inaugurazione erano presenti, oltre ai capi distaccamento Mauro Nurisso (Borgone) e Andrea Giaccone (Sant'Antonino), il sindaco di Borgone Diego Mele, la sindaca di Sant'Antonino Susanna Preacco e i rappresentanti di tutti i comuni del circondario in fascia tricolore, la madrina del nuovo mezzo Debora Borla, l'onorevole del collegio valli Daniela Ruffino, l'assessore regionale Fabrizio Ricca, il consigliere regionale Paolo Ruzzola, i funzionari del comando dei vigili del fuoco di Torino Garetto e Torchio. Con fumogeni tricolore (verde, bianco e rosso) al momento del taglio del nastro per l'autobotte nuova di zecca.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 7 settembre 2021