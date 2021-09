La magia del "Bosco delle meraviglie" trova casa a S.Antonino

Il circolo di magia "Il bosco delle meraviglie", affiliato all'omonima attività-parco emozionale di Sant'Ambrogio, ha trovato casa a Sant'Antonino: dopo quattro anni trascorsi ai piedi della Sacra di San Michele, l'associazione ha ora la sua nuova sede in via Torino 170, nei locali sopra la biblioteca comunale, inaugurati oggi pomeriggio durante i festeggiamenti patronali. Alla cerimonia erano presenti il presidente del circolo Gianni Circhirillo e gli altri membri del direttivo, Chiara Peirolo, Ruggero Longo e Luca Borgesa, oltre alla sindaca Susanna Preacco, al vicesindaco Rocco Franco e all'assessora Liliana Silvestri.

L'amministrazione comunale ha annunciato la volontà di sottoscrivere un "patto di collaborazione" con il circolo, che a fronte della concessione della sede si impegnerà a realizzare laboratori di magia e altre iniziative aperte a tutti. A cominciare da domani, domenica 5 settembre, quando alle 16 in piazza Libertà, durante la patronale, è in programma uno spettacolo di magia per grandi e piccini a cura di Diego Allegri, artista di fama internazionale alla sua prima esibizione in valle di Susa, presente anche oggi all'inaugurazione. Che insieme alla sindaca Preacco ha "tagliato la carta", anziché il nastro, come simbolico momento inaugurale per la nuova sede del circolo.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 7 settembre 2021