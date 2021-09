Avigliana, il bar dell'Alveare Verde cerca un gestore

L’amministrazione di Avigliana ha sottoposto ad una “revisione” il bando di gara per la concessione del baretto del parco Alveare Verde. Un affinamento per invogliare i potenziali gestori a presentare un’offerta. Un bando “B”, un po’ come accaduto per l’assegnazione della casa per fiere di piazza Conte Rosso.

Su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova