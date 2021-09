Chiusa S.Michele: "Passeggiata ecologica" per 53

Ben 53 volontari, domenica 5 settembre, hanno preso parte alla “Passeggiata ecologica”, organizzata da squadra Aib e Centro culturale. Giunta alla 40ª edizione l’iniziativa, patrocinata da Comune di Chiusa San Michele, Unione montana Valle Susa, Città metropolitana e Regione Piemonte, si è concretizzata anche quest’anno in una mattinata, aperta a tutti, di interventi di cura e valorizzazione del territorio. I lavori si sono concentrati in quattro zone: il percorso ciclabile in direzione Sant’Ambrogio, la sorgente “Font do Frà”, i castagneti di via Roma e il rio Pracchio. Lungo via Roma e sulla ciclabile è stata eseguita la manutenzione di panche, staccionata e bacheche e sono stati rimossi gli arbusti lato strada. Inoltre sono stati tagliati erba...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021