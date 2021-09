Condove: fiamme tra la Mura e Case Budrola, incendio domato

Incendio boschivo oggi pomeriggio, per fortuna di dimensioni relativamente contenute, sulla montagna di Condove, tra la Mura e le borgate Vigne e Case Budrola: le fiamme sono divampate intorno alle 13,30 in una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant’Antonino e Condove, insieme alle squadre Aib di Condove, Caprie, Bussoleno e Villarfocchiardo: il fronte di fuoco è stato domato prima manualmente e poi tirando centinaia di metri di naspi, che attingendo acqua dai mezzi hanno consentito, verso le 15, di spegnere definitivamente le fiamme. L’incendio ha anche lambito alcune case disabitate, ma il tempestivo intervento ha permesso di evitare il peggio. Stando alle primissime stime dei carabinieri forestali, sarebbe andato in fumo un ettaro scarso di bosco: le squadre Aib stanno ora ultimando le operazioni di bonifica.