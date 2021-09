Condove, la patata... e il "Sentiero dei morti"

Si chiama “Sentiero dei Morti” non a caso: perché un tempo veniva percorso d’abitudine per accompagnare fisicamente le bare dal Lajetto e dalle borgate della valle del Sessi verso Mocchie, sede della parrocchia e del cimitero. Un sentiero che, di fatto, non esisteva più, completamente ricoperto di rovi e arbusti: a riallestirlo completamente ci hanno pensato l’associazione Freemount, la Pro loco e la squadra Aib di Condove in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito del “Patto dei beni comuni” che da alcuni anni regola i rapporti tra le citate associazioni e l’ente pubblico. L’inaugurazione ufficiale si è svolta nel pomeriggio di sabato 4 settembre come antipasto della “Sagra della patata di Mocchie”, che quest’anno ha festeggiato la sua 20ª edizione...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021