Rubiana, Premio Dino Campana: domani i vincitori del concorso

Si svolgerà sabato 11 settembre a partire dalle 16 la premiazione dei vincitori della 3ª edizione del Premio di poesia che la cittadina dedica a Dino Campana per ricordare il poeta che, nel 1917, soggiornò a Rubiana, “conquistato dal fascino, dolce e severo insieme, del paesaggio”. A sottolinearlo è Fabio Otta, consigliere comunale delegato alla cultura, che ha organizzato il concorso e “tenzone letteraria” in collaborazione con Neos Edizioni. Il programma inizia già alla mattina alle 10,30 alla pinacoteca comunale Francesco Tabusso, dove sarà inaugurata la personale dell’artista Gian Carlo De Leo, autore delle opere che saranno offerte in premio ai vincitori. La cerimonia di premiazione sarà invece ospitata dal salone parrocchiale, in piazza della Chiesa...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021