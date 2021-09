Almese: debutta "Spazio X" con Vicio e la musica

Si chiama “Spazio X” e sarà un luogo di incontro e crescita per i giovani, con un unico comun denominatore: la musica. «Mi risulta più facile dire cosa non è Spazio X», ammette Luca “Vicio” Vicini, bassista dei Subsonica, arrangiatore e compositore. Il progetto è stato presentato venerdì sera prima del concerto “Lancio verso lo Spazio X”, un’iniziativa pensata per presentare il progetto avviato dall’associazione “Spazio X”. Nato da una proposta di musicisti già affermati come lo stesso Luca Vicini, Simone Franchino, Stefano Cocon e Rayden, Spazio X sarà ospitato all’interno dei locali della Consulta giovanile almesina. L’idea che sta alla base del progetto “Spazio X” è quella di creare un luogo in cui ragazzi e ragazze mettano in pratica le loro attitudini...

su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2021