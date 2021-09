Anche l'ambasciata Usa per la commemorazione di Miss Charlotte

Domenica 12 settembre si è svolta a Sauze di Cesana la cerimonia in ricordo dell’equipaggio di Miss Charlotte, l’aereo B17 americano che nella notte del 10 settembre 1944 precipitò sulla cresta del Gran Miol, in Valle Argentera. Alle 11 al Pian della Milizia a quota 2100 metri, ai piedi della vetta dove l’areo si schiantò, la commemorazione si è aperta con l’alzabandiera, italiano e americano ed il silenzio in onore ai caduti. Per la prima volta ha preso parte all’evento un rappresentante dell’esercito statunitense in forza all’ambasciata degli Stati Uniti di Roma, il colonnello Scott Cline, intervenuto in alta uniforme...

Su Luna Nuova di martedì 14 settembre 2021



