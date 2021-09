Gli antichi mestieri portano indietro le lancette dell'orologio

Un tuffo nelle atmosfere d’antan per l’ultimo appuntamento estivo con le Biblioteche sociali, progetto di diffusione della cultura e di inclusione sociale nato dalla collaborazione tra Conisa Valle Susa-Val Sangone, l’Unione montana Valle Susa e il Sistema bibliotecario Valsusa. Domenica pomeriggio è infatti andato in scena “Antichi Mestieri”, per l’organizzazione del Comune di Venaus, che su un percorso piacevolmente all’ombra lungo il Sentiero dei Gufi ha riportato indietro di qualche decennio le lancette dell’orologio, fermando il tempo tra la fine dell’800 e il primo Dopoguerra....

