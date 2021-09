Rubiana, Premio Dino Campana: Cristina Sparagana vince la 3ª edizione

Trionfo della parola scritta, letta e mandata a memoria, quello di sabato scorso al salone parrocchiale, ma anche di musica a corredo delle belle immagini di un video che ritrae il paese della val Messa com’era e com’è, con quelle ville liberty sparse tra i boschi e le pievi ad indicare quanto un tempo fosse meta di un turismo non solo locale. Vestigia del passato, in un tempo in cui il turismo è molto cambiato, ma che ancora meravigliano chi arriva in questi luoghi in cerca non solo di flora e fauna, ma di arte e poesia. Come fece Francesco Tabusso, artista che qui visse molti anni e nel 2012 morì, e a cui è dedicato tanto il museo quanto un premio biennale. Come fecero Dino Campana, poeta autore dei celebri “Canti Orfici”, e la sua compagna Sibilla Aleramo...

su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2021