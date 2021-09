A S.Antonino la Fidas si tinge di Smeralda

La Fidas di Sant’Antonino-Vaie è Smeralda, ma anche Flavio. Smeralda come Smeralda Cornagliotti, che con le sue 120 donazioni si è guadagnata la Stella d’oro. Flavio come Flavio Ricchiardone, presidente della sezione, insignito con la prestigiosa medaglia Re Rebaudengo per il suo impegno nella promozione del dono del sangue. Sono loro i premiati d’eccezione della festa sociale che si è tenuta nella mattinata di domenica 12 settembre sul sagrato della chiesa parrocchiale. Una festa non ancora a pieno regime: la pandemia ha sconsigliato lo svolgimento delle tradizionali gita e pranzo sociale, che il direttivo spera di poter riprendere dal prossimo anno. Le premiazioni dei donatori benemeriti, almeno quelle, si sono invece potute tenere regolarmente, con la...

su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021