Almese, un caldo settembre per "Arte in vigna". E il Baratuciat si gode la sua festa

In una calda giornata settembrina, con una vista sulla Sacra di San Michele, si è svolta “Arte in vigna”. Domenica 12 settembre, alla presenza della sindaca Ombretta Bertolo e dell’assessore all’agricoltura Marco Simioli, è tornata la Festa del Baratuciat, giunta alla sua 2ª edizione. Dalle 10 i vigneti dell’azienda agricola “Agriforest” di Giuliano Bosio hanno visto protagonista una squadra di 11 artisti provenienti da tutta la provincia di Torino: Maria Chiara Arconte, Giuliano Arras, Federica Bertolini, Eva Caresio, Erica Catapane, Vincenzo Caucci, Maria Esposito, Paolo Repola, Ambretta Rossi, Valentina Rossi e Virna Suppo. Gli artisti, all’aria aperta con colori e pennelli, dopo aver timbrato le tele, hanno ritratto il territorio, chi in maniera più tradizionale...

su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021