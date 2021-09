S.Antonino: ora "Zero spreco" punta al Carrefour, ma cerca volontari

Si amplia il progetto “Zero spreco più solidarietà”, ma per farlo ha bisogno di nuovi volontari disponibili alla raccolta del cibo invenduto, da mettere poi a disposizione delle famiglie in difficoltà. Si amplia alla luce degli ottimi risultati raggiunti in un anno abbondante di attività, che vede coinvolti il Comune di Sant’Antonino, promotore del progetto, insieme al Conisa, alla cooperativa sociale “Il Sogno di una Cosa”, al gruppo Scout, alla Pro loco, ad altri singoli volontari e naturalmente agli ambulanti del mercato settimanale: ogni sabato mattina, ormai da più di un anno, i volontari si dedicano a raccogliere frutta, verdura, pane e dolci invenduti che altrimenti finirebbero nel cassonetto dei rifiuti. «Questo - sottolinea l’assessora alle politiche sociali Liliana Silvestri...

su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021