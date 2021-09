"ExillesCittà" più Forte della crisi

La sagoma austera del Forte è là, immobile, fiera, solitaria, chiusa. Quest’anno non ha aperto e non aprirà. Dopo promesse, sfilata di assessori e alzabandiera col drapò piemontese, nessuno è passato sul ponte sospeso che dà accesso al possente guardiano della valle. Nessun turista, nessun soldo, nessun indotto. Exilles poteva piangersi addosso, sarebbe stato forse anche un comportamento comprensibile viste le premesse. Ma invece ha scelto di ripartire. Da sola. Usando il Forte come una scusa, anche se chiusa. Quel Forte che oltre cento anni fa fece elevare un paese che oggi conta molto meno di mille anime al rango di Città. Con un Regio decreto, mica per ridere...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021

