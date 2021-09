Giaveno, la Città arruola nuovi nonni vigile

La Città cerca nuovi volontari per ampliare il servizio dei “Nonni vigile”, la cui partenza è prevista per questa settimana.

«L’idea è di far eseguire il servizio all’entrata e uscita dalle scuole per agevolare il traffico, dato che il personale di polizia locale non può essere presente in contemporanea in tutti i plessi e la priorità è garantire la sicurezza di tutti», spiega il vicesindaco Stefano Olocco...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021

