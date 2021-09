S.Ambrogio, ecco il museo delle paste di meliga: l'apertura nel week-end

La meliga sarà un museo e aprirà nel week-end. Dentro ci saranno siringhe di ogni tipo, stampi, ricette e storie dedicate al biscotto simbolo del paese. Dietro all’idea c’è Americo Rotatori, pensionato con un passato da meccanico e assicuratore. Proprio il suo essere meccanico l’ha portato a progettare delle siringhe per le paste di meliga di ogni tipo e di diversi materiali. Quando racconta l’iniziativa, ne indica una di legno: «Quella l’ho costruita io», dice. Ma dentro alla mostra non è l’unico attrezzo ad essere farina del suo sacco. «L’iniziativa è nata molti anni fa. Già da diversi anni mi interesso delle paste di meliga e delle attrezzature per la produzione del biscotto. Sono un meccanico e quindi mi sono sbizzarrito - racconta Rotatori - Quando il...

su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021