Avigliana, l’omaggio del Filmfest a Moni Ovadia

Lunedì scorso al teatro Fassino di Avigliana il Valsusa Filmfest ha reso omaggio al maestro del teatro Moni Ovadia conferendogli il Premio Bruno Carli, «Per aver reso attuali i valori della Resistenza esprimendo posizioni critiche ed esponendosi senza risparmiarsi su temi controversi. Per aver avuto parole chiare sul conflitto fra Israele e Palestina. Per aver rivendicato l’importanza di essere “estremista” su temi sociali che necessitano una posizione netta. Per aver rappresentato gli ultimi e i dimenticati nella sua produzione artistica», si legge nella motivazione...

Su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021