Borgone: palazzo Montabone si rifà il look

Non cambierà immagine in quelli che sono i suoi colori e i tratti fondamentali, ma riacquisterà certamente un aspetto più consono alla sua bellezza il palazzo comunale di piazza Montabone, dove ormai da circa un mese sono iniziati i lavori di restauro conservativo della facciata. Lavori attesi e di cui si parla da tempo, tanto che a questo obiettivo hanno lavorato le due precedenti amministrazioni comunali e quella in carica. L’intervento di valorizzazione ha un costo che si aggira intorno ai 110mila euro, di cui 52mila stanziati dal Comune negli anni, 28 dalla fondazione Crt e 30 dalla Regione, e va ad aggiungersi a quello già svolto a cavallo tra autunno 2017 e inverno 2018 sotto il portico del palazzo settecentesco, dove vennero riportate alla luce alcune...

su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021