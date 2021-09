Calcio a otto: un campo-gioiello per Caselette

Inaugurato il nuovo campo di calcio a otto. Ora l’Usd Caselette ha il suo nuovo gioiello: un campo sintetico di ultima generazione, che è stato ufficialmente presentato sabato con il taglio del nastro. Presenti i dirigenti, gli atleti, i genitori e i tanti simpatizzanti dell’Unione sportiva, così come l’amministrazione comunale e la Lega nazionale dilettanti. «Per noi questo è un traguardo storico in un periodo difficile - racconta il vicepresidente dell’Usd Caselette Davide Iguera - È stato straordinario trovare il grande appoggio dell’amministrazione per questo importante investimento. E ringrazio tutti quelli che ci permettono di andare avanti. Questa è una grande famiglia e la grande festa di oggi lo dimostra»...

su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021