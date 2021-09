Villarfocchiardo: contagi alla primaria, mezza scuola a casa

La scuola primaria di via Cappella delle Vigne è una delle prime in Piemonte ad essersi fermata a causa di contagi Covid. Ad essere messa in quarantena una delle due pluriclassi, quella composta da alunni di prima, terza e quinta, mentre proseguono invece le lezioni per l’altra pluriclasse del plesso, composta da bambini di seconda e quarta elementare. I positivi al tampone sarebbero tre, due alunni villarfocchiardesi e uno proveniente da fuori paese. Per loro è scattata la quarantena da venerdì scorso, che terminerà il prossimo 7 ottobre, mentre i compagni di classe dovranno stare a casa, come da protocollo, fino a domani, mercoledì 29 settembre. A causa dei contagi fra i bambini in età scolare è saltato anche uno degli eventi organizzato dalla parrocchia sabato pomeriggio in occasione della festa patronale di S.Cosma e Damiano.

Su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova