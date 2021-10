Caprie: la nuova via ferrata porterà il nome di Guido Rossa

Sarà intitolata alla memoria di Guido Rossa la nuova Via Ferrata di Caprie, fresca di rifacimento e prossima all’inaugurazione, prevista nel week-end del 16-17 ottobre con un programma ancora in fase di definizione. Una scelta chiara, quella compiuta dall’amministrazione comunale, che in questo modo ha deciso di ricordare un uomo che, con il suo coraggio, ha contribuito concretamente alla lotta al terrorismo rosso, fino al sacrificio della propria vita. Operaio dell’Italsider di Genova, sindacalista Cgil e membro del Consiglio di fabbrica dello stabilimento di Cornigliano, Guido Rossa venne ucciso 42 anni fa per mano delle Brigate rosse, a seguito della coraggiosa scelta di denunciare la presenza di terroristi nella sua fabbrica: una scelta purtroppo solitaria...

su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021