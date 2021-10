Giaveno, una gara di torte dedicate al fungo

Tutto pronto per la 40ª edizione di “Fungo o in festa”, la sagra micologia più importante della regione, in programma nel fine settimana del 9 e 10 ottobre prossimi con un ricco programma. La novità più interessante di questa edizione della kermesse è la prima edizione del concorso di cake design “Un dolce fungo”, ospitato dallo stand apposito in piazza Mautino, area destinata allo show cooking. La gara sfida i partecipanti a mettere alla prova le proprie abilità di arte bianca realizzando un dolce che dovrà essere tanto buono quanto bello da vedere. Ovviamente a tema “Fungo”...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021