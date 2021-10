Nel week-end in valli e cintura torna in piazza "La mela di Aism"

"Facciamo sparire la sclerosi multipla": nel week-end scende nuovamente in piazza "La mela di Aism", l’Associazione italiana per la lotta alla sclerosi multipla. In migliaia di piazze di tutto il Paese sarà possibile dare il proprio contributo per sostenere la ricerca scientifica e potenziare i servizi destinati alle persone colpite da questa malattia, la maggior parte delle quali sono giovani in età compresa tra 20 e 30 anni. Anche sul nostro territorio saranno numerosi i banchetti presenti, gestiti dai volontari del gruppo operativo Mario Mattioli di Avigliana, valle di Susa, val Sangone e Alpignano: sabato 2 ottobre a Giaveno, al mattino in piazza San Lorenzo davanti alla chiesa; ad Almese, al mercato di piazza Martiri della Libertà dalle 9 alle 12; a Villarfocchiardo, davanti alla chiesa alle 18; ad Avigliana, al mattino presso il centro commerciale "I Passeggeri" dalle 9 alle 12; a Rivoli, nel pomeriggio in piazza Martiri della Libertà dalle 15 alle 19; domenica 3 a Reano davanti alla chiesa alle 10.