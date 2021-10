Ponte Dora chiuso per tre settimane: San Valeriano "isolata"

Tre settimane di chiusura al traffico veicolare per il ponte sulla Dora che collega San Valeriano, frazione di Borgone, a Sant’Antonino: lo stop durerà h24 da lunedì 4 a venerdì 22 ottobre, con deviazione del transito stradale in loco. Un disagio non di poco conto per i residenti di San Valeriano, che da sempre gravitano su Sant’Antonino per numerosi servizi, scuole comprese: se per oltrepassare la Dora sarà comunque possibile transitare sul ponte a piedi o in bicicletta, chi avesse la necessità di raggiungerla in auto non avrà altra scelta che passare da Borgone o da Condove. La chiusura totale fa seguito al divieto di transito in vigore ormai da qualche mese, che coinvolge i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate e larghezza...

su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021