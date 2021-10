Almese: per le siole pien-e il ritorno è gustoso

Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza Covid, sabato 2 e domenica 3 ottobre a Rivera è tornata la manifestazione “Arte, artigianato, musica e... siole pien-e”. È stata l’occasione per far conoscere ai visitatori non solo la tradizione enogastronomica locale, attraverso la vendita e degustazione delle famose cipolle ripiene e di altri prodotti tipici del territorio, ma anche i principali luoghi di interesse storico e artistico presenti ad Almese. Nell’ambito della manifestazione, sono state proposte anche attività legate alla cultura e allo svago, che sono ospitate nella villa romana di borgata Grange. «C’è stata molta affluenza, considerando che non c’erano tantissime bancarelle», afferma Anna Carello del comitato organizzativo. Dalle 10 di domenica in piazza...

su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021