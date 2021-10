Condove: scuola dell’infanzia, il debutto slitta

Inutile farsi illusioni: le residue speranze di effettuare il trasloco durante le vacanze di Natale e di aprire la nuova scuola dell’infanzia nel gennaio 2022 si sono ormai spente. Tutto è realisticamente rimandato al settembre del prossimo anno, quando il nuovo edificio di via Rodari sarà pronto per accogliere i piccoli che, per il terzo anno scolastico consecutivo, sono ospiti nei locali della secondaria di primo grado, dove dunque concluderanno anche l’annata in corso. Il motivo è legato al ritardo accumulato nel tempo dal cantiere: l’amministrazione comunale ha concesso alla ditta appaltatrice, la Scg Impianti e Costruzioni di Acerra, una proroga contrattuale fino al dicembre 2021, «ma in ogni caso - precisa l’assessora ai lavori pubblici Giorgia Allais - avere una...

su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021