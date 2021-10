Fiera Franca di Oulx, fra Covid e lacrime

Spazi più ampi, corsie separate in ingresso ed in uscita dalla zona nevralgica di regione Sotto la Rocca, attenzione al corretto uso della mascherina. È ancora una Fiera Franca parzialmente ‘ostaggio’ del Covid quella che nella giornata di domenica ha tagliato il traguardo della sua 527ª edizione, ma la voglia di tornare a cercare sapori autentici tra le decine di bancarelle di quello che è l’evento principe dell’autunno in alta valle ha prevalso, così da portare parecchie migliaia di visitatori tra regione Sotto la Rocca, piazza Masino, piazza Garambois e Jardin d’la Tour. Un successo forse inaspettato, almeno in questi termini...

Su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021