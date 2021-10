"81 Inches" sfonda: auto e moto fanno il pieno alla Sacra Birra

Ottima risposta di pubblico per la prima edizione di “81 Inches”, organizzato da Sacra Birra ed Hells Angels Torino City, il “car ‘n’ moto show” che durante lo scorso week-end ha portato in valle di Susa il meglio della produzione motociclistica made in Usa, molte auto d’oltre oceano d’epoca e moderne, ma soprattutto tanti motociclisti, orfani negli ultimi due anni di molti dei raduni più amati. Una manifestazione che è stata più di un semplice raduno, tengono a precisare gli organizzatori: si è trattato infatti di uno spettacolo motoristico nel quale sono state...

su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021