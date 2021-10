Condove ritrova la sua Toma: sabato e domenica la Fiera al 31° atto

Condove non ha mai avuto dubbi sul fatto che il 2021 avrebbe visto il ritorno di gran carriera della Fiera della Toma. Quanto il formaggio tipico prodotto negli alpeggi della sconfinata montagna condovese rappresenti un elemento di identità lo testimonia la scelta compiuta un anno fa, quando la seconda ondata dell’emergenza Covid era un rischio all’orizzonte che pareva ancora scongiurabile: in un contesto locale di fiere e sagre praticamente azzerato, Condove decise che qualcosa andava comunque fatto, pur in forma ridotta. Prese il nome evocativo di “Tas-Toma nòstra téra”, un mercatino dei prodotti locali ristretto a piazza Martiri della Libertà e via Cesare Battisti: anche il calendario diede una mano, sarebbe bastata una settimana in più e verosimilmente...

speciale di 4 pagine su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021