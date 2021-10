È pronto "Alp 45°": In sinistra Dora l’itinerario bike

Si chiama “Alp 45°” e prende ispirazione dal 45° parallelo, quello che il nuovo itinerario ciclo-escursionistico intende idealmente ripercorrere lungo il versante sinistro orografico della Dora, in bassa valle di Susa. Un itinerario che per il suo sviluppo è percorribile in tutte le stagioni, rivolgendosi alle mountain bike ed e-mtb con caratteristiche di trail-all-mountain, ad un pubblico con buone e ottime capacità tecniche ed un ottimo allenamento fisico. Il progetto verrà presentato domani mattina, sabato 9 ottobre, alle 10 a Condove in occasione dell’apertura della 31ª edizione della Fiera della Toma, nel quadro della promozione delle attività outdoor presenti sul territorio di Condove, in collaborazione con l’Unione montana Valle Susa, che è l’ente promotore...

su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021