San Didero: 100 candeline per Alfio, il re dell'uva

Un altro centenario in paese, dopo Emma Abbà, che aveva festeggiato il proprio compleanno a tre cifre l’anno scorso, proprio in questo periodo e che ora si accinge a farlo per i 101. Si tratta di Alfio Richiero, che mercoledì ha tagliato il traguardo del secolo di vita. A fargli visita una delegazione di amministratori, con il sindaco Sergio Lampo e il suo predecessore Loredana Bellone...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova