Buttigliera, dal mercato alle famiglie povere

Meno sprechi alimentari anche in paese. Da sabato scorso l’associazione Il Colibrì ha attivato il progetto “Sabato salvacibo”: l’iniziativa consiste nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli invenduti nei banchi del mercato di Buttigliera, ancora perfettamente edibili, ma che sarebbero gettati, per destinarli alle persone in difficoltà economica. Il Colibrì ha attivato un punto di raccolta in paese, al mercato del sabato di corso Torino a Ferriera, per raccogliere le donazioni dei commercianti e accogliere gli utenti per il ritiro dei pacchi alimentari...

Su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021