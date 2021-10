Almese, storie e viaggi dei "Modena": racconta Franco D’Aniello

“E alla meta arriviamo cantando”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà domenica alle 21 presso il teatro Magnetto di via Avigliana 17. Il flautista dei Modena City Ramblers Franco D’Aniello dialogherà sui contenuti del libro “E alla meta arriviamo cantando. Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers” insieme a Paolo Verri, già direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019. L’ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria compilando il form sul sito di Borgate del Vivo. Per accedere all’evento è necessario il green pass. Questo il pensiero di D’Aniello: «Sono 30 anni che vado in giro per l’Italia e il resto del mondo a suonare con i Modena City Ramblers. Centinaia di palchi, milioni di chilometri in macchina, un’ernia al disco...

su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021