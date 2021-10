Da S.Giusto alla Brunetta: Susa apre le sue porte con il Fai

I Giovani del Fai propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia A questo grande evento anche quest’anno aderisce la valle di Susa. Gli accompagnatori guideranno i visitatori a Susa, sabato 16 e domenica 17 ottobre. Tre i luoghi pensati dal gruppo Fai Giovani e dalla delegazione Fai della valle di Susa: cappella di S.Maria delle Grazie, con partenze ogni ora dalle 10 alle 17 in entrambe le giornate, cattedrale di San Giusto, con partenze ogni mezz’ora dalle 10 alle 17 il sabato e dalle 11,30 alle 17 la domenica; forte della Brunetta, con partenze ogni mezzora dalle 10 alle 16 in entrambe le giornate...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021

