Giaveno, Giornate Fai: la cappella di S.Sebastiano è un piccolo tesoro

Le “Giornate Fai d’autunno” tornano in città. Questa volta le visite accompagnate dai volontari Fai avranno come protagonista la cappella di S.Sebastiano situata nell’omonima via, all’angolo con via Fasella. La visita proposta dal Gruppo Fai val Sangone si intitola “Una dinastia di pittori del Quattrocento in val Sangone; i Serra di Pinerolo tra Medioevo e Rinascimento”...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021