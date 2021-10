L’Unione montana Valle Susa sbarca al Salone del Libro

Anche il Sistema bibliotecario Valsusa, in collaborazione con l’Unione montana e il festival Borgate dal Vivo, sarà presente nel week-end all’edizione 2021 del Salone del Libro di Torino, che proseguirà fino a martedì 19 ottobre in questa insolita veste autunnale per la più importante kermesse nazionale sul libro e sulla lettura. Sarà lo stand numero C80, nel padiglione 1, a fare da vetrina al lavoro delle biblioteche, ma anche al territorio, in uno spazio espositivo da 24 metri quadrati il cui allestimento è stato curato da Borgate dal Vivo. Ci sarà spazio per incontri e presentazioni, tra eventi con scrittori di calibro nazionale ed internazionale, organizzati dal festival, ed altri momenti in cui i protagonisti saranno gli autori locali, in uno scambio virtuoso...

su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021