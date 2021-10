Una panchina gigante guarda dall'alto Bruzolo

Domenica 10 ottobre è stata inaugurata la panchina gigante numero 179 e per l’occasione il Truc del Piagnöl si è animato con la presenza di numerosi bruzolesi e non solo che non hanno voluto mancare all’appuntamento, e che alla fine della salita hanno potuto guardare il paese e la valle da una prospettiva diversa...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021

