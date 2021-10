Borgone, nasce la sezione della Polisportiva: ecco i primi passi

Il grande sogno è quello di riavere un giorno a Borgone una squadra di calcio, come ai tempi gloriosi della Borgonese prima, della Duebivalsusa poi. La strada è ancora lunga, ma se è vero che ogni lungo viaggio inizia con il fatidico “primo passo”, questo primo passo è stato compiuto: è nata infatti la sezione borgonese della Polisportiva Attilio Rocci di Villarfocchiardo, che da qualche settimana propone un ricco ventaglio di attività sportive per bambini, ragazzi e adulti negli impianti sportivi dei due comuni. Un passo di svolta per Borgone, dopo i circa 15 anni in cui il rettangolo di gioco di via dei Gravè è stato prima destinato all’educazione cinofila e poi di fatto abbandonato, salvo l’utilizzo come pista d’atterraggio per l’elisoccorso in situazioni di...

su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021