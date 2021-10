Caprie, la Via ferrata Guido Rossa è realtà: «Qui grandi alpinisti, per noi un onore»

GUARDA IL VIDEO DELLO SCOPRIMENTO DELLA TARGA

GUARDA IL VIDEO DELL'ESERCITAZIONE DI SOCCORSO

«Pareti di arrampicata e Via ferrata Guido Rossa, ottobre 2021. Per Caprie è un onore». Con queste parole, e con un velo di emozione, il sindaco Gian Andrea Torasso ha concluso in modo solenne, un attimo dopo il suono dell’inno di Mameli da parte della Società filarmonica Giuseppe Verdi, la cerimonia di intitolazione della ferrata appena rifatta e ampliata grazie ai fondi del Gal. Al suo fianco, il fratello e il nipote di Rossa, testimoni di una vita di grande impegno e coraggio, quella di Guido, spesa per l’alpinismo ma soprattutto per combattere quel terrorismo di cui rimase vittima, fino al sacrificio della propria vita, il 24 gennaio 1979, quando venne ucciso dalle Brigate rosse prima di recarsi al lavoro. In questa doppia dimensione va inserita la scelta del..

su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021