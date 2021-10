Felicia e Peppino: al Villaggio di Caselette nasce il parco Impastato

È stato inaugurato sabato mattina il parco di località Villaggio intitolato a Felicia e Peppino Impastato, “Due voci forti contro la mafia”. Una celebrazione intensa su proposta dell’Associazione Calabresi di Alpignano-Caselette, che l’amministrazione comunale ha fatto propria con l’intento comune di porre un simbolo permanente sul territorio che richiamasse i valori di legalità, giustizia e libertà. «Come amministrazione abbiamo immediatamente sposato la richiesta, che lascia sul territorio una traccia indelebile della storia di Peppino Impastato e di sua mamma Felicia. Per i più piccoli, ma anche e soprattutto per tutti noi, perché non si abbassi mai la guardia contro la mafia», ha spiegato il sindaco Pacifico Banchieri. L’Associazione Calabresi è stata costituita...

su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021