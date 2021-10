Bardonecchia: l'ultimo inverno in bilico per la cappella del Thabor

Entro la prossima estate dovrebbero iniziare e, si spera, essere portati a termine, i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della cappella in vetta al monte Thabor, luogo di culto sul territorio francese ma dipendente dalla parrocchia del Melezet. Un luogo che ha sempre unito le genti di montagna, indipendentemente dalle linee di confine tracciate sulla carta, e che ora più che mai sta mettendo d’accordo italiani e francesi in nome del recupero della cappella, ormai non più procrastinabile...

Su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021

