«Donazioni in forse con pochi medici»: l’appello della Fidas

L'intensificarsi della campagna vaccinale contro il Covid-19 ha avuto, come effetto collaterale, quello di ridurre la disponibilità di medici e infermieri per la raccolta di sangue e plasma durante le sedute di donazione organizzate sul territorio dalle varie sezioni Fidas. Un problema che riguarda tutto il Piemonte e quindi anche valli e cintura, e che se non si troverà una soluzione rischia di far saltare alcune donazioni già previste, con il risultato di rendere l’associazione non più in grado di rispondere al fabbisogno di sangue per il Piemonte e non solo. Il presidente regionale Fidas Giovanni Borsetti lancia quindi un appello a tutti i medici e infermieri che volessero dare la loro disponibilità: «Negli ultimi mesi è cresciuta notevolmente la carenza di personale medico e...

su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021