La "Mitobotanica": green e leggenda secondo Simone Siviero

C’è una cosa che salta agli occhi dello spettatore più incallito quando in un film guarda un paesaggio post-apocalittico: tra le rovine che restano dopo attacchi, alieni o umani che siano, tornano a fiorire le piante. Magari sono solo erbacce, come nella city moderna di “Io sono leggenda”. O veri propri campi che prendono il sopravvento su quello che l’uomo o la macchina ha distrutto. Le piante vincono. Se smettessimo per un periodo più o meno lungo di asfaltare o costruire ne vedremo l’avanzata. Loro ci sono da molto più tempo di noi. E ci saranno ancora, desertificazione a parte. Una possibilità che però non ci deve inquietare, perché le piante possono essere amiche e nemiche a seconda di come le usiamo. L’uomo l’ha sempre saputo, fin dalla notte dei tempi...

su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021