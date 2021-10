S.Ambrogio-Coazze: l’acqua, la fabbrica e le due valli

È stato presentato ieri sera al Birrificio San Michele il progetto del nuovo docufilm diretto da Luigi Cantore “L’acqua e la fabbrica-Le prime industrie in Val di Susa e Val Sangone”. Da un’idea di Dario Fracchia, Paola Comolli, Elisa Bevilacqua e Luigi Cantore, il docufilm sarà prodotto da Valsusa Filmfest e Moonlive. Hanno dato la loro adesione al progetto per una proficua collaborazione i comuni di Sant’Ambrogio e di Coazze. «Dopo il docufilm “Noi siamo i figli della Monce” è dall’ex sindaco di Sant’Ambrogio, Dario Fracchia, che è nata l’idea di mettere insieme qualcosa di simile, come l’industrializzazione della val di Susa - spiega il regista Luigi Cantore - In questo caso ho voluto aggiungere la parte della val Sangone perché giochiamo sull’acqua, che è stata la...

